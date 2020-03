Trzeci film należący do serii Obecność ma znacząco różnić się od pozostałych dwóch części. Takie informacje na swoim Twitterze opublikował scenarzysta David Leslie Johnson-McGoldrick.

Sądząc po poniższych słowach możliwe, iż doczekamy się tego, że film pójdzie w bardziej wyszukanym kierunku, aniżeli straszenie w nawiedzonym domu.

'Obecność 3' to zupełnie inny film niż dwa pierwsze. Wyjdzie on znacząco poza formułę 'nawiedzonego domu'.

Fabuła filmu podobnie jak poprzednich oparta ma być na prawdziwych wydarzeniach. Tym razem opowie o sprawie mężczyzny Arne Cheyenne Johnsona nazywanej dokładnie tak jak oryginalny podtytuł filmu – The Devil Made Me Do It. Został on oskarżony o morderstwo, jednak jak utrzymywał podczas popełniania zbrodni był opętany. Przypadek Johnsona to pierwszy taki w historii sądownictwa Stanów Zjednoczonych, kiedy to oskarżony w linii obrony użył opętania.

Za reżyserię odpowiada Michael Chaves, a James Wan jest jednym z producentów. W demonologów Eda i Lorraine Warrenów ponownie wcielą się Patrick Wilson i Vera Farmiga. W obsadzie znaleźli się także Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook i Julian Hilliard.

Trzecia część zatytułowana Obecność 3: Na rozkaz diabła zadebiutuje 11 września br.