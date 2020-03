Nowe podejście do tematu panowania Katarzyny II Wielkiej. Zwiastun ''The Great''.

Hulu zaprezentowało oficjalny zwiastun swojej limitowanej serii poświęconej początku panowania carycy Katarzyny II Wielkiej w Rosji. Zobaczcie poniższą zapowiedź The Great.

Produkcja będzie lekką satyrą na życie Katarzyny II Wielkiej, najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Serial nie ma być skierowany na jeden konkrety gatunek oraz jest określany jako anty-historyczny. Jak ujawniają twórcy ujrzymy świeże i humorystyczne podejście do tak często już opowiadanego tematu. Dzięki temu, iż serial nie będzie odwzorowywał dokładnie historycznych wydarzeń twórcy mogą poeksperymentować. Co z tego wyjdzie dowiemy się już niedługo. Premiera serialu zaplanowana jest na 15 maja br.

Młoda Katarzyna, mająca nadzieję na znalezienie miłości i radości, trafia do niebezpiecznego, zdeprawowanego i zacofanego świata, który obiecuje zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić swojego męża, pokonać kościół, wywieść w pole wojsko i przekonać do siebie dwór. Serial ten to nowoczesna opowieść, która pokaże wiele ról, jakie grała tytułowa bohaterka w swoim życiu: kochankę, nauczycielkę, władczynię, przyjaciółkę i wojowniczkę.

Twórcą serialu jest Tony McNamara odpowiedzialny za scenariusz filmu Faworyta. Reżyserią z kolei zajął się Matt Shakman, a za produkcje odpowiada Marian MacGowan. W głównych rolach występują Elle Fanning jako caryca Katarzyna II Wielka oraz Nicholas Hoult jako car Piotr. W pozostałej obsadzie znaleźli się Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge i Sacha Dhawan.