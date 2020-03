Premiera "Wonder Woman 1984" zostaje przesunięta na późniejszy termin

Podobnie, jak wiele innych widowisk Wonder Woman 1984 trafi do kin nieco później. Opóźnienie spowodowane jest pandemią koronawirusa na świecie.

Włodarze wytwórni Warner Bros. Pictures podjęli jedną możliwą decyzję i zdecydowali się na przesunięcie premiery filmu Wonder Woman 1984 na późniejszy termin. Pierwotnie widowisko należące do DC Extended Universe miało trafić na ekrany w czerwcu. Nowa data premiery została ustalona na 14 sierpnia 2020 rok. Mimo wszystko sporo osób zastanawia się czy Warner Bros. Pictures nie podało zbyt wczesnego terminu.

W ostatnich dniach spekulowano nad ewentualnym zaprezentowaniu widowiska za pośrednictwem VOD. Ostatecznie jednak włodarze studia nie zdecydowali się na ten krok. I wydaje się, że jest to słuszne podejście, ponieważ filmy takie, jak Wonder Woman 1984 zostały stworzone do oglądania na kinowych ekranach.

Dodatkowo reżyserka filmu Patty Jenkins zaprezentowała nowy ruchomy plakat promujący film. Oprócz tego twórczyni potwierdziła nową datę premiery:

Tym samym Warner Bros. Pictures będzie miał nieco więcej czasu na dalszą promocję filmu. Możliwe, że producenci zdecydują się na pokazanie kolejnego zwiastuna widowiska o amazońskiej wojowniczce.