Finał 10. sezonu The Walking Dead zakończy się wcześniej niż można się było tego spodziewać. Wszystkiemu winna jest pandemia koronawirusa, która uniemożliwia dokończenie prac nad odcinkiem finałowym.

Studia telewizyjne, podobnie, jak wytwórnie filmowe są sparaliżowane przez panującą na świecie pandemię. Cierpią na tym wszyscy – producenci, aktorzy, ale i normalni ludzie pracujący na planach zdjęciowych. Dostają także zwykli widzowie i fani.

Obecne nieszczęśliwe wydarzenia sprawiły, że niemożliwe jest, abyśmy dokończyli post-produkcję finału 10. sezonu "The Walking Dead. Tak, więc sezon zakończy się na piętnastym odcinku, który zostanie wyemitowany 5 kwietnia. Finał zostanie pokazy w formie odcinka specjalnego w późniejszym terminie w tym roku.

brzmi oświadczenie stacji AMC

Jest to kolejny news uderzający w fanów serii The Walking Dead. Kilka dni wcześniej stacja AMC ogłosiła, że premiera kolejnego ze spin-offów głównego cyklu, czyli The Walking Dead: World Beyond zostanie opóźniona z powodu pandemii koronawirusa. Pierwotnie zakładano, że pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 12 kwietnia, czyli tuż po zakończeniu 10. sezonu.

Co sądzicie na ten temat?