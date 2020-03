Od wczoraj Bloodshot, czyli najnowszy film z gwiazdą Szybkich i wściekłych – Vin Dieselem jest już dostępny w serwisach VOD. My prezentujemy pierwsze minuty widowiska, w których aktor odgrywa bohatera, uprawia sex oraz rozprawia się z napastnikami.

Fabuła Bloodshot oparta jest na bestsellerowym komiksie. Główny bohater to były żołnierz, Ray Garrison, który zginął podczas jednej z akcji, jednak pewna korporacja o nazwie Rising Spirit Technologies posługująca się najnowocześniejszymi technologiami, przywróciła go do życia. Teraz w żyłach Ray’a płynie armia malutkich nanobotów. Dzięki nim mężczyzna otrzymał zdolność natychmiastowej regeneracji, jest silniejszy, może zmieniać kształt, a także kontrolować przeróżną technologię. Jednym słowem żołnierz idealny. Niestety Ray, który od teraz nazywany jest Bloodshotem utracił całkowicie swoją pamięć. Nie wie co jest realne, a co nie. Jednak za wszelką cenę spróbuje się tego dowiedzieć. Pomogą mu w tym podobni do niego nazywający się dumnie Chainsaw.

U boku Vin Diesela zobaczymy m.in. Eizę Gonzalez, Sama Heughana, Toby’ego Kebbella, Guy’a Pearce’a, Alex’a Hernandeza, Lamorne Morris oraz Talulah Riley. Za reżyserię filmu odpowiada Dave Wilson, który debiutuje w tej funkcji. Scenariusz napisał Eric Heisserer.