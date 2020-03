Dotarła do nas smutna wiadomość zza oceanu, nie żyje Stuart Gordon, znany z takich straszaków jak Re-Animator, czy Zza światów. Twórca miał 72 lata.

Fani twórczości H. P. Lovecrafta, uwielbiali Gordona, który miał na swoim koncie kilka adaptacji pisarza. W jego dorobku są oprócz wspomnianych wcześniej dwóch filmów także Dagon czy Potwór na zamku. Stuart Gordon oprócz horrorów, upodoba sobie również gatunek science fiction, a w jego kolekcji są takie kultowe filmy przełomu lat 80/90-tych jak Robot Jox i Forteca z Christopherem Lambertem w roli głównej. Oczywiście nie mogło go zabraknąć w słynnym serialu Mistrzowie horroru, gdzie wyreżyserował dwa epizody, obok takich sław jak Dario Argento, Joe Dante czy John Carpenter.

Swoją przygodę z reżyserią rozpoczął w 1979 roku dramatem telewizyjnym Bleacher Bums, na dużym ekranie zadebiutował dopiero sześć lat później, ale za to taką produkcją jak Re-Animator. Ten film dał mu przepustkę do dalszych projektów. Oprócz reżyserii, Gordon przeważnie odpowiadał również za scenariusz swoich filmów. Co ciekawe ma na twórcą historii i postaci sagi Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki.