Wychodząc naprzeciw wyjątkowej sytuacji w jakiej obecnie się znajdujemy, różny twórcy wpadają na coraz to nowe pomysły rozrywki online. Tym razem wszyscy fani Harry'ego Pottera mogą wejść do wirtualnego escape room i znaleźć się w Hogwarcie nie wychodząc z domu i to kompletnie za darmo.

Niestety z uwagi na wirusa nie mamy możliwości podróżowania do ojczyzny Pottera. Jednak by temu zaradzić zapraszamy do wirtualnego escape room. Na pomysł stworzenia tej atrakcji wpadli pracownicy biblioteki Peters Township Public Library w USA.

Jak to działa

Rozpoczynamy na pierwszym roku w Hogwarcie. Po otrzymaniu odpowiedniego przydziału, dowiesz się, że będzie to działanie integracyjne. Podczas tej aktywności oglądamy różne klipy z filmów o Harrym Potterze i odpowiadamy na pytania. W trakcie przeróżnych zadań nauczymy się m.in. jak czarować. Co ciekawe możemy to robić w większym gronie, co zapewne przyniesie sporo dodatkowej frajdy. Całość niestety jest w języku angielskim, jednak zrozumienie kolejnych etapów nie powinno być wielką przeszkodą.

Hogwart

Jak zagrać?

Wystarczy wejść w LINK który przeniesie nas bezpośrednio do strony z escape room. Jedyne czego potrzebujemy to połączenie do internetu i przeglądarki.