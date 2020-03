W czasach, gdy stanęły prace na praktycznie wszystkimi produkcjami filmowymi i serialowymi, dwójka polskich reżyserów Patryk Vega i Konrad Niewolski postanowiła nie przejmować się panująca zarazą i rozpocząć prace nad nowymi projektami. Taka postawa nie spodobała się środowisku filmowemu, które udostępniło oświadczenia w tej sprawie.

Pierwsza stanowisko zajęła Gildia Reżyserów Polskich, która rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac. Poniżej pełne oświadczenie:

Nie kręćmy filmów, gdy szaleje zaraza. W związku z informacjami o rozpoczęciu zdjęć do filmów Patryka Vegi i Konrada Niewolskiego, Gildia Reżyserów Polskich rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac, które wymagają osobistych kontaktów członków ekip filmowych. Nie narażajmy naszych koleżanek i kolegów oraz służb medycznych! Z uwagi na pandemię koronawirusa polecamy telekonferencje i zawieszenie prac na planach filmowych! Gildia Reżyserów Polskich, czyli związek zawodowy zrzeszający większość reżyserów fabularnych pracujących w Polsce, wyraża solidarność z wszystkimi grupami zawodowymi i społecznościami, które zostały dotknięte przez niedogodności obecnego kryzysu epidemicznego. Zbiorowy wysiłek, którego fundamentem jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich do momentu, aż krzywa zakażeń w Polsce zacznie znacząco spadać – może nam pomóc przejść przez obecny kryzys i zminimalizować jego negatywne skutki. Jednocześnie Gildia Reżyserów Polskich informuje, że Patryk Vega i Konrad Niewolski nie są jej członkami – brzmi komunikat.

Na podobny apel zdecydowały się członkinie Inicjatywy Kobiety Filmu:

Branża audiowizualna w Polsce – twórcy, producenci, nadawcy i widzowie – podobnie jak wszystkie branże związane z kulturą i innymi gałęziami gospodarki, w poczuciu odpowiedzialności za pracujących artystów i profesjonalistów, ich rodziny i bliskich z chwilą ogłoszenia stanu pandemii zawiesiła solidarnie wszystkie prace na planach filmowych, serialowych i reklamowych. Trudno więc znaleźć jakikolwiek usprawiedliwienie lub uzasadnienie wyższą koniecznością dla rozpoczęcia przez Patryka Vegę i Konrada Niewolskiego zdjęć do filmów o charakterze komercyjnym. Producenci i reżyserzy tych filmów powodowani chęcią zysku wykorzystują cynicznie strach wielu ludzi przed utratą dochodów i kryzysem. Wzięli więc też na siebie całkowitą odpowiedzialność za życie i zdrowie członków ekip, ich rodzin i bliskich, narażając tym samym też wielu innych ludzi poświęcających się ochronie i leczeniu współobywateli. Taka postawa jest nie do zaakceptowania, a narażanie pracowników i współpracowników na możliwość zarażenia powinno spotkać się z potępieniem wszystkich odpowiedzialnych przedstawicieli branży. Historia uczy, że jedynie solidarność i odpowiedzialność pozwalają pokonać kryzys. Niestety pokazuje też, że zawsze znajdą się ludzie, którzy na nieszczęściu innych próbują zarobić.

Czy oświadczenia przyniosą efekt? Na to jeszcze musimy poczekać. Na pewno kolejne ograniczenia, które płyną prosto z rządowych ustaw, mogą się do tego przyczynić, ale czy sami twórcy się na to zdecydują?