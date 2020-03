Apple TV+ to platforma, która zadebiutowała w zeszłym roku i szybko podbiła serialowy rynek. Tym razem do swojej oferty dołączy limitowany serial Defending Jacob, którego oficjalną zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Produkcja ta oparta jest na kryminalnej powieści Wiliama Landay’a o tym samym tytule. W 2012 roku studio Warner Bros. przymierzało się do jej ekranizacji w formie fabularnego filmu, jednak wtedy z tamtych planów nic nie wyszło.

W głównej roli Chris Evans, aktor, którego kojarzyć możecie z pełnometrażowych filmów należących do MCU, w których wcielał się w Steve’a Rogersa aka Kapitana Amerykę. W serialu zagra postać Andy’ego Barbera, prokuratora okręgowego i ojca, rozdartego między poczuciem sprawiedliwości, a miłością do własnego dziecka. Fabuła rozgrywa się wokół szokującej zbrodni do jakiej doszło w małym miasteczku w stanie Massachusetts. Jednym z podejrzanych dokonania morderstwa jest jego 14-letni syn.

Za reżyserię serialu odpowiada Morten Tyldum, a autorem scenariusza jest Mark Bomback. W obsadzie aktorskiej znajdują się także Michelle Dockery jako Laurie, żona Andy’ego, Jaeden Martell jako Jacob, syn Andy’ego, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey, Betty Gabriel, Paul Wesley, Leighton Meester, Kat Graham, Daniel Henshall, Matt Lanter, Poorna Jagannathan i Jake Picking.

Premiera Defending Jacob już 24 kwietnia br.