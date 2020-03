W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia oraz plakat promujący niezależny film Stranded, który opowie o Wielkiej Stopie. To horror za który odpowiada reżyser Shawn Burkett.

Burkett to reżyser i producent, który nie posiada jak na razie zbyt wielkiego dorobku. Na swoim koncie ma horror Don't Fuck in the Woods oraz Betsy. Za produkcję Stranded odpowiada Chris Gierowski.

Jak donoszą media najnowszy horror ma być najbardziej szalonym filmem o Wielkiej Stopie jaki kiedykolwiek powstał.

Dorastałem na filmach z praktycznymi efektami specjalnymi. To one sprawiają, że horrory są lepsze. Chcę pokazać gigantyczną wielką stopę biegającą po lesie i terroryzującą biednych ludzi. powiedział Burkett

W obsadzie aktorskiej znajdują się Tamara Glynn, Brittany Blanton, Dale Miller, Payton Pleska i Mike Pleska. W Wielką Stopę wciela się Rob Collins.

Fabuła filmu podąża za rodzeństwem, które wyrusza w podróż podczas której mają spełnić ostatnie życzenie ich matki. Pragnęła ona, aby rozrzucić jej prochy w miejscy, które kochała jako dziecko. Po drodze rodzeństwo co rusz napotyka problemy i zmuszone jest do otwierania starych ran. Kiedy utykają na starej wiejskiej drodze ich życie jest w niebezpieczeństwie. Stają oni bowiem twarzą w twarz z niesławną Wielką Stopą.

Data premiery Stranded nie została jeszcze podana.