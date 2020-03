Wytwórnia Full Moon słynąca z tworzenia niskobudżetowych filmów zaprezentowała teaserowy zwiastun swojego nowego filmu. Inspiracją do nakręcenia komedii grozy o zombie zatytułowanej Corona Zombies była obecna sytuacja związaną z pandemią koronawirusa na całym świecie.

Już po zwiastunie widać, że nie będzie to film należący do najlepszych oraz najambitniejszych. W krótkiej zapowiedzi, którą zaprezentowano można zobaczyć postać kobiecą, która szuka… papieru toaletowego. Jak doskonale wiecie podczas koronowirusowej pandemii stał się on obok makaronu i ryżu niejako symbolem paniki, która sprawiła, że ludzie tłumami ruszyli do sklepów, aby zakupić odpowiednią ilość tego produktu.

Oczywiście fabuła filmu Corona Zombies ma się nijak do prawdziwych wydarzeń, które rozgrywają się na świecie. Zarażeni zmieniają się krwiożercze zombie, które infekują innych ludzi. W między czasie rządzący mają gdzieś szerzącą się zarazę i chowają się po kątach.

Zresztą zobaczcie sami i oceńcie:

Premiera filmu została zaplanowana na 10 kwietnia. Wytwórnia pokaże film na łamach własnej platformy streamingowej. Dodatkowo fani w Stanach Zjednoczonych będą mogli obejrzeć produkcję na Amazonie.