24 marca Disney+ zadebiutował w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Szwajcarii. Jak podaje firma analityczna App Annie, zajmująca się statystykami, na tych siedmiu rynkach aplikacja Disney+ została pobrana 5 milionów razy.

Te ogromne liczby dobrze wróżą nowej platformie od Myszki Miki. Liczba pobrań aplikacji nie przekłada się jednak na rzeczywistą liczbę subskrybentów. Nie oznacza to przede wszystkim, że serwis zdobył 5 milionów nowych klientów. Część użytkowników z całą pewnością pobrała aplikację kilka razy, na różne urządzenia. Każde konto może bowiem utworzyć do siedmiu profili i uzyskać dostęp do czterech równoczesnych "strumieni". Mimo to dane te wskazują, że w obecnej sytuacji zapotrzebowanie na internetową rozrywkę jest bardzo wysokie! Ponadto dane firmy analitycznej App Annie obejmują tylko aplikacje mobilne, niepołączone z telewizorem i dlatego mogą wykluczać część bazy użytkowników.

Cztery miesiące temu Disney+ zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, a przed 24 marca dostępny był również w: Kanadzie, Holandii, Australii, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. 7 kwietnia będzie dostępny również na rynku francuskim. 3 lutego platforma zdobyła już 28,6 milionów subskrybentów! Od początku roku ciągle jest na 7 miejscu wśród najchętniej ściąganych aplikacji, zaraz po Tinderze, YouTube’ie, Netfliksie, TikToku, Tencent Video oraz iQIYI.

Na rynku europejskim Disney+ oferuje słabszą jakość wideo, ponieważ platforma włączyła się w działania medialnych koncernów takich jak YouTube i Netflix, mające na celu obniżenie obciążeń sieci internetowej o 25%. W efekcie zmniejszył on przepływność swoich materiałów wideo.