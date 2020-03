"Basia 3" od dziś do obejrzenia na DVD

Trzecia odsłona przygód ulubienicy przedszkolaków od dziś do kupienia na DVD. Basia to pięcioletnia bohaterka każdego przedszkolaka, znana z kart książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. W kolejnych czterech epizodach Basia, z właściwym sobie urokiem i energią, stawia czoła wyzwaniom codzienności: zmaga się z domowym bałaganem, radzi sobie z kolejnymi obowiązkami, nawiązuje nowe przyjaźnie i przygotowuje się do Świąt.

Basia jest bohaterką każdego przedszkolaka ­– to zwykła dziewczyna ze swoimi codziennymi, małymi – dużymi wyzwaniami. Ta 5-latka nie tylko uczy się świata wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzicom pozwala spojrzeć na życie z dziecięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ na przyjaciół w przedszkolu. Wszystko to sprawia, że Basia, choć nieidealna, ma moc zmieniania świata na lepsze.

Na zestaw Basia 3 składają się odcinki: "Basia i bałagan", "Basia i Titi", "Basia i Mama w pracy", "Basia i Boże Narodzenie". DVD dostępne jest w sieci sklepów Empik i na www.empik.com oraz na www.nowehoryzonty.pl/sklep, w którym można też kupić poprzednie części serii: "Basia" i "Basia 2".