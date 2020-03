Universal Pictures to pierwsza wytwórnia, która zdecydowała się na wypuszczenie filmu do oferty VOD zanim ten trafił na ekrany kin. Mowa oczywiście o animacji Trolle 2. Co ciekawe decyzja studia wywołała spore kontrowersje.

Jakiś czas temu w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o wcześniejszym umieszczeniu niektórych tytułów w serwisach VOD. Taki los spotkał między innymi Naprzód, Bloodshota czy Niewidzialnego człowieka. Każdy z tych filmów doczekał się jednak premiery kinowej. Inaczej wygląda sytuacja z filmem animowanym Trolle 2. Universal Pictures podjął decyzję o nieprzesuwaniu premiery filmu. Zamiast tego produkcja miała w ten sam dzień – 10 kwietnia – trafić do oferty VOD oraz na ekrany kin. Chwile później podjęto decyzję o zamknięciu placówek.

Taki obrót spraw nie spodobał się Johnowi Fithianowi, szefowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Właścicieli Kin. Skrytykował on decyzję Universal Pictures twierdząc, że jest to nic innego, jak okłamywanie konsumentów w kwestii tego, jak film zostanie pokazany.

Argumentuje to w ten sposób, że wszystkie pozostałe wytwórnie, które miały swoje premiery ustawione na kwiecień oraz maj, zdecydowały się na przesunięcie premier na późniejszy termin. W ten sposób studia pokazują, że model kinowy nadal jest niezbędny. Jedyną firmą, która podjęła inne kroki jest właśnie Universal, który co ciekawe nadal promuje swój film twierdząc, że 10 kwietnia produkcja trafi do kin oraz oferty VOD. A jak wiadomo nie ma na razie szans, aby kina wróciły do normalnego funkcjonowania.

John Fithian ostrzegł wytwórnię, że ta sytuacja nie zostanie zapomniana.