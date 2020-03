Obecna sytuacja zmusza wszystkich do pozostawania w domu, zamknięte są m.in. kina, a jedynym dostęp do filmów to obejrzenie kopii na nośnikach lub wersja cyfrowa. Oczywiście ta druga opcja cieszy się wielką popularności, o czym świadczą najnowsze wyniki jakie osiągnął serwis FandangoNOW. Ostatni weekend był ich najlepszym w historii.