Chcąc nie chcąc, mamy teraz więcej czasu na nadrabianie książkowych i filmowych zaległości. A może by tak połączyć jedno z drugim i obejrzeć dobry film, który powstał na podstawie równie dobrej książki? Dystrybutor filmowy Aurora Films ma w swojej ofercie sporo tytułów, które są ekranizacjami powieści.

Poniżej kilka propozycji filmowych, które dostępne są w serwisach vod! A książki można kupić w księgarniach internetowych. Wszystko bez wychodzenia w domu!

Od marca na platformie vod.pl można oglądać tropikalny melodramat *Niewidoczne życie sióstr Gusmao. Obraz powstał na podstawie bestsellerowej powieści „Niewidzialne życie” Marthy Batalhy, przełożonej również na język polski. Film zwyciężył na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes w prestiżowej sekcji Un Certain Regard, był także brazylijskim kandydatem do OSCARA.

Zarówno powieść, jak i jej filmowy odpowiednik są hołdem złożonym pokoleniom niewidzialnych kobiet, sprowadzonych kulturowo do roli wyłącznie żon i matek. Śledząc losy dwóch niepokornych sióstr, widz poznaje galerię barwnych postaci – przedstawicieli podupadłej arystokracji, brazylijskiej klasy średniej i najuboższych mieszkańców Rio de Janeiro. Piękne i ważne kino!

Do obejrzenia na vod.pl

Kolejne dwie propozycje to francuskie obrazy. Pierwszym z nich jest Obietnica poranka, porywająca adaptacja autobiografii Romaina Gary’ego, wybitnego francuskiego pisarza polskiego pochodzenia, który dwukrotnie zdobył prestiżową Nagrodę Goncourtów. To właśnie jego historię w piękny sposób prezentuje film Erica Barbiera. W postać pisarza wcielił się uznany nad Sekwaną Pierre Niney, zaś jego matkę Ninę zagrała niezrównana Charlotte Gainsbourg, która specjalnie do tej roli nauczyła się mówić po polsku!

Do obejrzenia na vod.pl

Do zobaczenia w zaświatach, zdobywca pięciu Cezarów 2018, w tym dla najlepszego reżysera (Alberta Dupontela) jest z kolei ekranizacją epickiej powieści Pierre’a Lemaitre’a. Znany francuski pisarz jest również współtwórcą scenariusza do filmu! Jego powieść „Do zobaczenia w zaświatach”, będąca poruszającą historią przyjaźni silniejszej niż śmierć, została uhonorowana Grand Prix Nagrody Goncourtów, określaną mianem „małego Nobla”.

Do obejrzenia na vod.pl

Kolejnym filmem na podstawie głośnej powieści jest amerykański komediodramat Złe wychowanie Cameron Post, w którym główną rolę zagrała Chloë Grace Moretz. Obraz został m.in. uhonorowany Nagrodą Główną Jury 35. MFF w Sundance.

Adaptacja jednej z najgłośniejszych powieści młodzieżowych ostatnich lat autorstwa Emily M. Danforth, to opowieść, która toczy się w latach 90. XX wieku w Montanie i koncentruje się wokół losów tytułowej bohaterki, Cameron Post, nastolatki odkrywającej własny homoseksualizm. Kiedy krewni nakrywają ją w niedwuznacznej sytuacji z przyjaciółką, zostaje wysłana na specjalny obóz, gdzie ma przejść tzw. „terapię konwersyjną” i nauczyć się „właściwych ról płciowych”. Obejrzyjcie, a przekonacie się, że to znacznie więcej niż opowieść o dojrzewaniu w latach 90.!

Do obejrzenia na vod.pl

Trafikant to wzruszająca historia niezwykłej przyjaźni młodego chłopaka z twórcą psychoanalizy Zygmuntem Freudem na tle burzliwych czasów w Wiedniu w latach 3O XX wieku.* Film oparty jest na bestsellerowej powieści autorstwa Roberta Seethalera, która została wydana w Polsce w lutym 2018 roku.* W rolę Freuda wcielił się wybitny Bruno Ganz, była to jego jedna z ostatnich ról.

Do obejrzenia na vod.pl

Ostatnią propozycją jest film szczególnie polecany fanom Harukiego Murakamiego. Koreański thriller Płomienie to adaptacja opowiadania "Spalenie stodoły" właśnie Murakamiego. Film jest także wyraźnym ukłonem w kierunku Williama Faulknera, który w 1939 roku napisał opowiadanie zatytułowane “Spalenie stodoły”. W jednej z głównych ról występuje gwiazda serialu The Walking Dead oraz głośniej Okji w reżyserii Joon-ho Bong – Steven Yeun.

Film prezentowany był w Konkursie Głównym 71. MFF w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę FIPRESCI. Został przez krytyków najwyżej ocenionym w historii festiwalowego pisma Screen Daily filmem, i otrzymał 3,8 punktów na 4 możliwe. Był także koreańskim kandydatem do OSCARA.

Do obejrzenia na vod.pl