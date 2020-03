Nielsen Media przygotował specjalny raport zatytułowany "Telewizja w czasach pandemii". Liczby widoczne na grafice pokazują, że konieczność pozostania w domach sprawia, że oglądamy TV nie tylko częściej, ale także dłużej.

Jak można się było spodziewać największy wzrost odnotowały kanały ( +76% ) i programy informacyjne ( +22% ), a także spory skok stwierdzono wśród kanałów dziecięcych. Przy telewizorze spędzamy także coraz więcej czasu i takie wzrosty odnotowano u każdej grupy, począwszy od najmłodszych i kończąc na seniorach. Co ciekawe nie wiąże się to ze wzrostem liczby reklam, na razie również nie odnotowano spadku ich ilości, także oznacza to, że kampanie reklamowe ciągle nie są wygaszane.

Nielsen Media