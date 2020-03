Twórca "Czarno to widzę" przestawia zwiastun nowego serialu "#BlackAF"

Netflix się nie zatrzymuje i udostępnił zwiastun kolejnej produkcji oryginalnej. Tym razem Kenya Barris twórca Czarno to widzę przedstawia nowy serial komediowy ze sobą i Rashidą Jones w rolach głównych. Seria nosi tytuł #BlackAF.

Serial jest luźno zainspirowany lekceważącym, wysoce wadliwym, niewiarygodnie uczciwym podejściem do rodzicielstwa, związków, rasy i kultury jakim odznacza się Barris. Scenariusz pokazuje nam zupełnie odwrotną wizję tego, czego oczekujemy od komedii rodzinnej. Odkrywa bałaganiarski, niefiltrowany i często przezabawny świat tego, co oznacza być nowobogacką czarnoskórą rodziną, próbującą sobie poradzić we współczesnym świecie.

Serial składa się z ośmiu 30 minutowych epizodów, które udostępnione zostaną 17 kwietnia, oczywiście na Netflixie.

W głównych rolach występują wspomniani Barris jako fikcyjna wersja samego siebie oraz Rashida Jones (Angie Tribeca) jako jego żona Joya. Ich dzieci grają Genneya Walton (Extant), Iman Benson (W garniturach), Scarlet Spencer, Justin Claiborne, Ravi Cabot-Conyers i Richard Gardenhire Jr. Gościnnie pojawią się takie osobistości jak Nia Long, Issa Rae, Mike Epps, Lena Waithe, Ava DuVernay, Will Packer, Tim Story, Tyler Perry, Bresha Webb, Kym Whitley czy Melvin Gregg.