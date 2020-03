Aktor Dan Fogler, który wciela się w rolę Jacoba Kowalskego, twierdzi że w filmie Fantastyczne zwierzęta 3 zobaczymy wielką wojnę, a fani mogą spodziewać się epickich scen bitewnych.

Niestety zdjęcia są opóźnione i żeby umilić to oczekiwanie, Dan Fogler zdradził kluczową informację, ujawniającą czego możemy spodziewać się po trzeciej części przygód Newta Skamandera – zoologa i specjalisty do spraw magicznych stworzeń.

Przypomnijmy, że seria Fantastyczne zwierzęta jest prequelem uwielbianego Harrego Pottera. Pierwszy film zadebiutował w 2016 roku, jego kontynuację mogliśmy obejrzeć dwa lata później. Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda choć otrzymał niezbyt przychylne recenzje i słabo poradził sobie w box office, to zdecydowano się nakręcić kolejną część. J.K. Rowling, która jest scenarzystką serii, ujawniła że planowane jest nakręcenie w sumie pięciu produkcji, a jest to potrzebne by w prawidłowy sposób doprowadzić w finałowej odsłonie do pojedynku między Grindelwaldem a Albusem Dumbledore.

Dojdzie do wielkiej bitwy czarodziejów, a do tego w tle będzie trwać II Wojna Światowa, możecie już sobie wyobrazić jak epickie będą to sceny – zdradził aktor.

Oznacza to, że trzeci film toczyć się będzie w czasach II Wojny Światowej, dodajmy, że akcja dwóch pierwszych produkcji miała miejsce odpowiednio w 1926 i 1927 roku. W tym wypadku będzie spora luka czasowa, ponieważ przynajmniej 12-letnia. Przypomnijmy, że w książkach bitwa pomiędzy Grindelwaldem a Dumbledorem miała miejsce w 1945 roku, co wskazuje, że pozostałe filmy które mają powstać toczyć się będą w czasach wojny.

Premiera filmu została zaplanowana na 12 listopada 2021 roku, jednak zdjęcia które miały rozpocząć się w marcu zostały przesunięte na nieustaloną jeszcze datę.