HBO zaprezentowało nowy zwiastun filmu Bad Education, który opowiada o prawdziwej historii zuchwałej kradzieży ponad 11 mln dolarów.

Za reżyserię odpowiada Cory Finley, a autorem scenariusza jest Mike Makowsky. W obsadzie aktorskiej znaleźli się Hugh Jackman jako Frank Tassone, Allison Janney jako Pam Gluckin, Geraldine Viswanathan, Ray Romano i Alex Wolff.

Bohaterem filmu jest kurator ze szkoły Long Island, Frank Tassone i jego asystentka Pam Gluckin, którzy z sukcesami zarządzają placówkami w okręgu Roslyn. Frank, zawsze o nieskazitelnym wyglądzie i szytymi na miarę ubraniami, jest mistrzem pozytywnego przekazu, czy to przed publicznością, czy w biurze przy spotkaniach z uczniem lub rodzicem. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Frank nie może zrobić nic złego. Jednak nie wszytko jest takie piękne, ponieważ zarozumiała młoda reporterka postanawia zagłębić się w niektóre raporty z wydatków, by ostatecznie odkryć przekręt na wielką skalę, który trwa już ponad dekadę. To powoduje, iż Frankowi zaczyna palić się grunt pod stopami i zmuszony jest użyć wszelkich niezbędnych środów, aby doszło do zachowania ustalonego porządku i tajemnicy.

Premiera filmu Bad Education już 25 kwietnia na HBO. W zeszłym roku zadebiutował on na festiwalu w Toronto.