IFC Midnight opublikowało pierwszy zwiastun horroru The Wretched, w którym to pewne turystyczne miasteczko doznaje nawiedzenia wrogich sił mieszkających w pobliskich lasach.

Za reżyserię odpowiadają bracia Drew i Brett Pierce. Oboje są także autorami scenariusza do filmu. Ich najbardziej znanym wspólnym filmem jest horror komediowy o zombie zatytułowany Deadheads. W obsadzie aktorskiej The Wretched znajdują się John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Zarah Mahler, Kevin Bigley i Blane Crockarell.

Głównym bohaterem jest zbuntowany nastolatek o imieniu Ben, który mierzy się z problemem separacji swoich rodziców. Matka na lato wysyła go do ojca, aby nabrał dyscypliny. Jednak idylliczne miasteczko do jakiego trafia nie jest takie jakim na pierwszy rzut oka się wydaje. Odkrywa on bowiem, że w domu obok mieszka tysiącletnia wiedźma udająca człowieka, która wprowadza terror i żeruje na mieszkańcach. Ben rozpocznie nierówną walkę, aby położyć temu kres.

The Wretched zadebiutować ma 1 maja br. Wtedy to pojawi się w wybranych kinach i w serwisach VOD. W zeszłym roku w czerwcu odbyła się jego światowa premiera na Fantasia International Film Festival, gdzie nominowany był w kategorii Najlepszy film. Potem produkcja ta pojawiła się jeszcze na kilku innych festiwalach zbierając głównie pozytywne opinie.

Poniżej zobaczcie jak prezentuje się nowy plakat promujący film.