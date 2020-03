Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej wprowadza rewolucyjne zmiany w swoim regulaminie przyznawania Złotych Globów. Wszystko z powodu szerzącej się na świecie pandemii koronawirusa.

fot. Joe Shlabotnik / flickr.com

Jak doskonale wiemy kina na świecie są aktualnie zamknięte, co ma pomóc w ogarnięciu kryzysu związanego z wirusem powodującym chorobę COVID-19. Wielkie wytwórnie i dystrybutorzy zaczynają prezentować swoje filmy na pośrednictwem platform VOD. Na razie widzowie mogą nadrabiać filmy, które jeszcze niedawno puszczano w kinach, jednak nie wiadomo co będzie za kilka tygodni. Bardzo możliwe, że coraz więcej premier będzie trafiało bezpośrednio do sieci – tak uczyni chociażby Universal Pictures z animacją Trolle 2.

Wracając jednak do meritum i zmian, które wprowadziło Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Najważniejsza z nich dotyczy dystrybucji filmów, które mogą ubiegać się o Złote Globy. W tym roku o statuetki będą mogły walczyć filmy, które nie doczekały się premiery w kinach. Oznacza to, że twórcy i producenci będą mogli pokazywać swoje produkcje za pośrednictwem VOD oraz platform streamingowych.

Zniesiono również konieczność organizowania specjalnego pokazu dla członków stowarzyszenia. Wystarczy, że podesłana zostanie do nich kopia z filmem. Na razie przepis będzie dotyczył produkcji w okresie 15 marca – 30 kwietnia. Oczywiście data zostanie prawdopodobnie przesunięta. Obecnie Stany Zjednoczone wysuwają się na prowadzenie, jeśli chodzi o zarażenia koronawirusem. Sytuacja z dnia na dzień robi się coraz gorsza.

Zmiany w regulaminie mają dotyczyć tylko i wyłącznie przyszłorocznej gali.