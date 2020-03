Filmy familijne to wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Na zbliżający się weekend wybraliśmy dla Państwa produkcje, które łączą pokolenia. Zapraszamy na rodzinny seans z Best Filmem. #zostańwdomu

ASTERIKS I OBELIX. OSIEDLE BOGÓW

Rok 50-ty przed naszą erą: cała Galia jest okupowana przez Rzymian… Cała? Nie! Jedna osada, zamieszkana przez niepokornych Galów nadal stawia opór najeźdźcy. Zirytowany tym Juliusz Cezar, postanawia zmienić taktykę: skoro jego armia nie jest w stanie podbić siłą galijskich barbarzyńców, to może uwiedzie ich rzymska cywilizacja? Władca każe wybudować obok osady Galów wspaniałą wioskę, przeznaczoną dla rzymskich właścicieli. To „Osiedle Bogów”. Czy nasi galijscy przyjaciele oprą się pokusie zarobku i rzymskiego komfortu? Czy ich osiedle stanie się zwykłą atrakcją turystyczną? Asteriks i Obeliks robią wszystko, by pokrzyżować Juliuszowi Cezarowi plany. W filmie pojawiają się postacie historyczne i odwołania do prawdziwych wydarzeń z czasów starożytnych. To nie tylko rozrywka, ale również ciekawa lekcja historii.

Do obejrzenia na Netflix

KUMPLE Z DŻUNGLI

Maurycy wygląda jak pingwin… ale drzemie w nim tygrys! Został wychowany przez tygrysicę i jest mistrzem Kung Fu. Wraz ze swoimi Kumplami stara się zaprowadzić w dżungli porządek i sprawiedliwość, tak, jak wcześniej robiła to jego mama. Jednak demoniczny koala Igor, wraz ze swoimi najemnymi pawianami, planuje zniszczyć dżunglę… Kumple z dżungli spieszą na ratunek! Świetna zabawa dla całej rodziny!

Do obejrzenia na Netflix

SUPER SPARK. GWIEZDNA MISJA

Trzynaście lat temu wszechmocny Generał Zong przejął kontrolę nad Planetą Bana. Jego kolejnym celem jest opanowanie całego wszechświata. Jeżeli zdobędzie moc bestii – Krakena, będzie nie do pokonania. Plan szaleńca przejrzał dzielny i odważny Spark. Wraz z przyjaciółmi: Vix i Chunkiem wyruszają, by ocalić świat. Przed nimi wielka przygoda i mnóstwo niebezpieczeństw. Gwiezdną misję czas zacząć! Pełna humoru, kosmiczna odyseja, jest opowieścią o chłopcu, który rozpoczyna epicką przygodę, w trakcie której odnajduje swoje prawowite miejsce we wszechświecie. Inspiracją dla filmu były klasyczne filmowe i literackie dzieła, wśród nich znajdują się ,,Gwiezdne Wojny", „Król Lew”, „Kung Fu Panda” oraz klasyczna chińska powieść „Wyprawa na Zachód”

Do obejrzenia tutaj VOD.

BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI

Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody małpolud o imieniu Edward spadł z drzewa, na którym od zawsze mieszkali wszyscy przedstawiciele jego gatunku. Upadając, złamał przednią łapę. Chcąc przeżyć, będzie musiał nauczyć się chodzić na dwóch nogach, wymyślić ogień, narzędzia i… potrawkę z królika. Kiedy spotka Lucy, świat stanie na głowie, a człowieki pospadają z drzew. Były sobie człowieki to historia o pierwszych ludziach i ich odkryciach, o życiu we wspólnocie i roli rodziny. Jako komedia przygodowa bawi, ale zarazem uczy, gwarantuje też momenty wzruszeń i refleksji.

Do obejrzenia na Netflix

POLARNY ROK

Idealista Andreas wyrusza na Grenlandię, by w małej rybackiej wiosce uczyć dzieci. Zachwycający wizualnie i zabawny portret odległego miejsca. Nauczyciel z Danii podejmuje pracę w rybackiej wiosce na Grenlandii. Początkowo próbuje stawić czoła surowym warunkom życia i edukować lokalną społeczność, ale dzikość tego miejsca i nadchodząca zima daje mu prawdziwą lekcję pokory. Powoli nawiązuje relacje z mieszkańcami, odkrywając ich tradycje i styl życia. Polarny rok to film o wielkiej wolności i sile, jaka tkwi w prostocie życia. To film o heroizmie ludzi, którzy każdego dnia walczą z przyrodą, próbując w tym odległym zakątku wieść szczęśliwe życie oraz o tym, że nauczyciel to nie praca, ale powołanie.

Do obejrzenia tutaj

KRÓLOWIE LATA

Joe, Patrick i Biaggio skończyli już 15 lat i mają dość słuchania rodziców. Tego lata chcą spróbować wszystkiego, wziąć życie w swoje ręce i stać się mężczyznami. We trzech uciekają do lasu, budują dom i żyją jak królowie. Przynajmniej taki był plan… Wszystko komplikuje się, kiedy w leśnym domu pojawia się piękna Kelly, wspólny obiekt westchnień Joe i Patricka. Masz w domu buntującego się nastolatka? Ten film jest dla Was! Stanowi doskonałe tło pod dyskusję o byciu dzieckiem, dorastaniu, buncie i problemach, które dla dorosłych często wydają się błahe, a dla nastolatków są największym życiowym wyzwaniem.

Do obejrzenia tutaj