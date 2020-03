Amerykański aktor filmowy, telewizyjny oraz teatralny Mark Blum zmarł w wieku 69 lat. Powodem śmierci były komplikacje spowodowane zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Śmierć aktora Marka Bluma została podana przez broadwayowską organizację teatralną Playwrights Horizons. Informację potwierdził związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA.

Z miłością i ciężkim sercem Playwrights Horizons składa hołd Markowi Blumowi – drogiemu, długoletniemu przyjacielowi i doskonałemu artyście, który zmarł w tym tygodniu. Dziękujemy Mark za wszystko, co przyniosłeś do naszego teatru oraz do teatrów i widowni na całym świecie. Będziemy za tobą tęsknić.

można przeczytać w oświadczeniu

Był wspaniałym aktorem i cudownym człowiekiem – napisała na Twitterze Rosanna Arquette, która miała okazję zagrać u boku Marka Bluma w komediodramacie Rozpaczliwie poszukując Susan.

Mark Blum był przede wszystkim znakomitym aktorem teatralnym. Miał okazję wystąpić w wielu znakomitych sztukach na Broadwayu. W filmie scenicznym CV znajdziemy takie sztuki, jak "The Best Man" Gore Vidala, "Lost In Yonkers" Neila Simona czy "The Assembled Party" Richarda Greenberga. Rola w tej sztuce była jego ostatnią na Broadwayu. W 1989 roku otrzymał nagrodę Obie za rolę w "Gus and Al".

Jeśli chodzi o jego filmowe oraz serialowe podboje to należy wymienić takie filmy, jak Krokodyl Dundee i Pierwsza strona czy seriale takie, jak Mozart w miejskiej dżungli oraz Rodzina Soprano.