Pomimo zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19, Marvel Studios nie przerwał przygotowań do wejścia plan zdjęciowy widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Jak podał portal Variety, Marvel Studios kontynuuje przygotowania do wysokobudżetowej kontynuacji Doktora Strange'a. Z doniesień wynika, że całemu przedsięwzięciu przewodzi Sam Raimi, który zasiądzie na stołku reżyserskim. Według źródeł portalu wszystko zmierza ku temu, że ekipa zdjęciowa wystartuje z pracami na planie już w czerwcu. Rozkład studia nie zmienia się pomimo braku przygotowania wszystkich scenografii, możliwości łatwego podróżowania po świecie oraz ograniczonej liczby osób w jednym miejscu.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Marvel Studios zdecydowało się na przesunięcie kinowej premiery Czarnej Wdowy. Nie jest znana na razie nowa data premiery, ale włodarze zapewniają, że sytuacja nie będzie miała wpływu na IV fazę MCU.

Na pewno jest to zaskakujące podejście, tym bardziej, jeśli spojrzymy na decyzje innych wytwórni. Zatrzymano prace na planie wielu hollywoodzkich widowisk. Na liście są między innymi The Batman, The Matrix 4, Mission: Impossible 7 czy Red Notice. Podobne decyzje podjęły stacje telewizyjne oraz platformy streamingowe odnośnie seriali.

Premiera Doctor Strange in the Multiverse of Madness planowana jest na 7 maja 2021 roku.