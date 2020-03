Ze względów na epidemię wstrzymane zostały zdjęcia na planach. Oznacza to w praktyce, że większość zamówień telewizyjnych do ramówki wiosennej nie zostanie zrealizowana w całości. Dotyczy to zwłaszcza seriali emitowanych w trybie codziennym – poinformował Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupa.