Z każdej strony otrzymujemy informacje o przełożonych premierach, czy przerwanych zdjęciach. Dzisiaj pojawiła się pozytywna informacja dla fanów hitowego serialu Netflixa The Umbrella Academy. Prace nad post-produkcją 2. sezonu cięgiel trwają.

Informacją o trwających pracach zdradził na Instagramie Steve Blackman odpowiedzialny za powstanie serii. Zdjęcia zakończyły się w listopadzie zeszłego roku, także nie są konieczne żadne działania na zewnątrz, czy w większych skupiskach ludzkich. Co ciekawe na kadrze widoczny jest Diego Hargreeves, a jego wygląd świadczy o tym, że minęło sporo czasu od ostatniej sceny 1. sezonu.

Nie zdradzono jeszcze oficjalnej daty premiery serialu, jednak jest duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to w tym roku.

Serial The Umbrella Academy jest oparty na serii popularnych komiksów i powieści graficznych stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya, zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Opowiada on historię siedmiorga dzieci, które adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve. Postanawia on przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve’a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.