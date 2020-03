Kolejne duże wydarzenie zostało przełożone na 2021 rok, tym razem na taką decyzję zdecydowali się organizatorzy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Nowa data to 25-30 maja 2021.

Choć program festiwalu jest dopracowany w każdym szczególe, a bilety na większość koncertów wyprzedane, realizacja FMFu nie będzie niestety w tym roku możliwa. Nikt nie może dziś z całą pewnością i odpowiedzialnością przewidzieć momentu zakończenia pandemii COVID-19 , ani jej długofalowych skutków, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć. Festiwal musi być przede wszystkim bezpiecznym i radosnym doświadczeniem dla wszystkich mieszkańców Krakowa oraz naszych gości, którzy przebywają do nas spoza Krakowa. W trosce o naszą społeczność i jej bezpieczeństwo, a także najwyższą jakość, o którą od lat dbają połączone zespoły KBF i RMF Classic, podjęliśmy decyzję o przełożeniu tego wielkiego, międzynarodowego święta muzyki filmowej – mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizatora FMF.

Poniżej fragmenty oświadczenia:

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to złożona konstrukcja kilkudziesięciu projektów muzycznych, zamówień kompozytorskich, premier suit i innych form symfonicznych, które powstają specjalnie dla festiwalu. To także potężna produkcja, zaawansowana w sferze wykorzystania najnowszych technologii oraz techniki scenicznej, a także organizacji widowni i jej bezpieczeństwa. Tak wielkie przedsięwzięcia logistyczne dla kilkudziesięciu tysięcy osób, w obliczu zagrożeń, które niesie pandemia COVID-19, nie są możliwe do zrealizowania w ostatniej chwili i w dowolnym czasie. Wymagają wielomiesięcznych przygotowań w gronie kilkuset osób.

Prowadzimy rozmowy z artystami i w tym momencie możemy zapewnić, że poza jednym wyjątkiem – Stranger Things Live, gdzie rozmowy z wykonawcami jeszcze trwają, przenosimy festiwal w całości na 2021 rok. O ustaleniach z artystami będziemy informować na bieżąco. Natomiast w tym roku mamy dla Was wyjątkową w tej sytuacji niespodziankę – 13. FMF online, który odbędzie się w maju na Facebooku FMF oraz na antenie RMF Classic. Zgodnie z planem zostaną wówczas rozstrzygnięte konkursy „Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2019” oraz „FMF Young Talent Award 2020”. Zwycięzcy wykonają swoje nagrodzone suity podczas 14. FMF w 2021 roku. Na przyszły rok przekładamy przyznanie „Nagrody Kilara” i „Ambasadora FMF”.

Pełna treść dostępna TUTAJ