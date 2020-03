Mamy kolejnego rodzimego dystrybutora, który zdecydował się na odważny krok jakim jest premiera kinowego filmu wprost na VOD. Na taki zabieg zdecydowała się Aurora, której produkcja Żegnaj, mój synu w kwietniu trafi do sieci.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych podobnych ogłoszeń, wydaje się to pewne. Film dostępny będzie na vod.pl już od 2 kwietnia.

Komunikat dystrybutora:

W związku z panującą sytuacją, Aurora Films postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom widzów i zamiast odwołać kolejną premierę kinową, przenosi ją do sieci. Dzięki temu już od 2 kwietnia na platformie VOD.pl, będzie można oglądać obsypany nagrodami dramat jednego z czołowych chińskich reżyserów – Wanga Xiaoshueia.

Żegnaj, mój synu, to rodzinna saga rozgrywająca się na przestrzeni trzech dekad chińskiej transformacji to nowy film jednego z najważniejszych chińskich reżyserów, Wanga Xiaoshuai. Ozdobą filmu są znakomite role, za które Yong Mei oraz Wang Jingchun odebrali w Berlinie Srebrne Niedźwiedzie. Posługując się historią jednostek, chiński reżyser krytycznym okiem spogląda na transformację, jaką na przestrzeni trzech dekad przeszło Państwo Środka. Od rewolucji kulturalnej do agresywnego kapitalizmu dnia dzisiejszego.