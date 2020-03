Netflix udostępnił zwiastun swojej kolejnej produkcji oryginalnej. 10 kwietnia zadebiutuje Turniej główny, którego bohaterem jest 11-letni chłopak, odkywający magiczną maskę zapaśnika, dzięki której zyskuje potężną moc.

Jedenastoletni Leo Thompson (Seth Carr) znajduje magiczną maskę do wrestlingu, dzięki której zyskuje nadludzką siłę, i postanawia wziąć udział w zawodach WWE. Z pomocą babci (Tichina Arnold) Leo zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel i zostać supergwiazdą WWE. Czy jeden dzieciak jest w stanie pokonać legendy ringu i zdobyć wielką sławę?

Premiera na Netflixie już 10 kwietnia.

Za powstanie filmu odpowiada Jay Karas, który jak do tej pory głównie reżyserował pojedyncze odcinki takich seriali jak Brooklyn 9-9 czy Parks and Recreation. W głównych rolach występują wspomniani wcześniej Seth Carr i Tichina Arnold, towarzyszą im Adam Pally, Ken Marino, a także gwiazdy WWE Kofi Kingston, The Miz i Sheamus.

Skrypt napisali Larry Postel, Zach Lewis, Jim Mahoney i Peter Hoare. Producentem jest Richard Lowell, natomiast za produkcje wykonawczą odpowiadają Susan Levison i Maggie Malina.