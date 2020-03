W sieci pojawił się nowy zwiastun trzeciego i zarazem finałowego sezonu serialu Future Man od Hulu. Trójka szalonych bohaterów podejmie się swojej ostatniej misji.

Za reżyserię i produkcję serialu odpowiadają Seth Rogen i Evan Goldberg. Zaś pomysłodawcami i autorami scenariusza są Kyle Hunter i Ariel Shaffir. W obsadzie aktorskiej znajdują się Josh Hutcherson jako Josh Futturman, Eliza Coupe jako Tiger, Derek Wilson jako Wolf i Haley Joel Osment jako Doctor Stu Camillo.

Future Man to komediowo-fantastyczny serial dobrze przyjęty przez widzów. Jego głównym bohaterem jest Josh Futturman, młody dozorca, który nocą przemienia się w jednego z najlepszych graczy komputerowych na świecie. Pewnej nocy jego świat wywrócony zostaje do góry nogami. Odwiedzają go dwaj wojownicy z przyszłości, którzy twierdzą, iż został on wybrany do ochrony ludzkości przed zagładą ze strony innej rasy. Od tej pory Josh rozpoczyna szaloną wędrówkę poprzez różne czasy. Oczywiście nie uchodzi to bez echa i trójka bohaterów zostaje skazana za przestępstwa czasowe. Uciekają oni przed karą starając się usunąć swoje imiona z historii i naprawić bałagan w czasie jaki stworzyli.

Premiera 8-odcinkowego sezonu finałowego już 3 kwietnia br. na Hulu. Co sądzicie o powyższej zapowiedzi? Cieszycie się, że nadchodzi koniec tego serialu czy z chęcią pośledzilibyście jeszcze te szalone przygody w czasie?