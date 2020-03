Dzisiaj przed telewizorem, z internetu, ekranu laptopa. Jednak doświadczenie kinowe bez sali dla wielu z nas nie jest tym samym. Z miłości do kina mającego wyobraźnię, z bogatym repertuarem i nie do podrobienia, można wesprzeć warszawskie kino Muranów, które od początku swojego istnienia jest zespawane z dystrybutorem GUTEK FILM – także to nie pomoc tylko dla kina, ale dla nas samych – kinofili.