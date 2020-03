Neal Scanlan dołączył do pracy nad sagą od filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy, od tego czasu pracował przy wszystkich kinowych produkcjach z nią związanych.

Zabawne jest to, że pod wieloma względami praca nad serialem nie różni się zbytnio od tworzenia filmów. Z pewnością nie wydaje mi się, abyśmy poszli na kompromisy, w każdym dziale są takie same warunki twórcze, aby robić to, co możemy. Mamy również zaległe postacie. Wiele postaci, które stworzyliśmy na potrzeby wszystkich filmów, które albo nie przetrwały ostatecznego cięcia, ponieważ taki jest proces powstawania filmu, lub pojawiły się tylko na chwilę, a teraz istnieje wspaniała druga szansa na przywrócenie niektórych postaci, które stworzyliśmy i przenieś je do nowej historii w bardziej, powiedzmy, zintegrowany sposób. Myślę, że będzie niesamowicie. Uważam, że to druga szansa na wszystko, co stworzyliśmy, plus możliwość przenoszenia telewizji, w pewnym sensie, na poziom który nie będzie zbytnio odstawał jakością od produkcji kinowej – przyznał Scanlan.