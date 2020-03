Zachęcamy do obejrzenia dokumentu zatytułowanego In Touch, którego autorem jest Paweł Ziemilski. Temat filmu jest bardzo zbliżony do tego co aktualnie przechodzimy. Całość dostępna za darmo w serwisie Ninateka (do 9 kwietnia).

Jak radzić sobie w czasach, gdy bezpośrednie kontakty z bliskimi są bardzo ograniczone? Jak komunikacja prowadzona wyłącznie przez internet zmienia tematy rozmów i wzajemne postrzeganie? Czy daje namiastkę obecności drugiego człowieka, czy tylko podsyca tęsknoty?

Ze wsi Stare Juchy na Mazurach od początku lat 80. wyemigrowało do Islandii, za pracą, 400 osób, czyli połowa całej społeczności. Ci, którzy zostali to w większości reprezentanci starszego pokolenia. Dla nich technologia staje się codziennością – namiastką kontaktu z najbliższymi. Paweł Ziemilski właśnie w technologii znajduje klucz do ciekawej formy filmowej i, za pomocą obrazów rzutowanych z internetowego komunikatora na ściany domów, pokojów, obór i garaży, daje swoim bohaterom szansę na bliższy kontakt z rodziną. Wirtualne postaci bliskich na emigracji nagle zyskują realne rozmiary. Podzielone rodziny bywają u siebie w kuchni, nawzajem malują sobie paznokcie, razem jadają kolacje, grają w piłkę, tańczą, spacerują, a nawet przytulają się – choć żyją tysiące kilometrów od siebie.

Film zdobył Nagrodę Specjalną Jury na prestiżowym festiwalu IDFA w Amsterdamie, a także na festiwalach w Polsce i w Salonikach.