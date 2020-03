Chyba każdy z nas pamięta udaną rolę Ryana Goslinga w filmie Pierwszy człowiek opowiadającym losy Neila Amstronga i misji kosmicznej, która zakończyła się postawieniem stopy na Księżycu. Hollywoodzki aktor jeszcze raz będzie miał okazję wybrać się w przestworza w ekranizacji nowej powieści Andy’ego Weira, który napisał między innymi "Marsjanina".

Nowa książka Andy'ego Weira zatytułowana "The Hail Mary" doczeka się przeniesienia na wielki ekran. Realizacją filmu zainteresowane jest studio MGM, które rozpoczęło rozmowy w tej sprawie. Poprzednia ekranizacja książki tego autora okazała się wielkim sukcesem artystycznym oraz komercyjnym. Marsjanin zarobił na całym świecie ponad 630 milionów dolarów, a także zdobył 188 nominacji do wszelakich nagród. Siedem z nich pochodziło od Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej – w tym dla najlepszego filmu, aktora pierwszoplanowego (wówczas bardzo dobrą rolą popisał się Matt Damon) oraz scenariusza adaptowanego. Niestety widowisko nie zdobyło ani jednej statuetki.

Jeśli chodzi o powieść "The Hail Mary", której premiera ma mieć miejsce wiosną przyszłego roku, to szczegóły nie są na razie znane z powodu twistu, który szykuje dla nas pisarz. Wiadomo tylko tyle, że będzie to opowieść o samotnym astronaucie przebywającym na statku kosmicznym, którego zadaniem będzie uratowanie planety. W tej roli mielibyśmy zobaczyć właśnie wspomnianego we wstępie Ryana Goslinga. Wraz z Kenem Kao będzie pełnił również funkcję producenta.

Co myślicie o tym pomyśle? Czy Wy też nie możecie się doczekać się ponownego zobaczenia Goslinga w kosmicznym skafandrze?