Nie raz i nie dwa słyszeliśmy historie o hollywoodzkich gwiazdach, które odrzucały role w znanych filmach. Jedną z nich jest Jessica Chastain, która miała szansę pojawić się w superprodukcji o przygodach Doktora Strange’a. Dlaczego więc utalentowana aktorka zdecydowała się nie przyjmować propozycji Marvel Studios?

Doktor Strange jest różnie odbierany przez fanów Kinowego Uniwersum Marvela. Jedni go lubią, inni trochę mniej. Jednak raczej wszyscy zgadzają się, że postać Christine Palmer sportretowana przez Rachel McAdams okazała się bardzo rozczarowująca. Prawdopodobnie wpływ na to ma fakt, że wielu z nas spodziewało się na ekranie zobaczyć bohaterkę znaną jako Night Nurse. Niestety twórcy przedstawili Palmer tylko i wyłącznie, jako obiekt westchnień tytułowego herosa. Na domiar złego wiele wskazuje na to, że zabraknie jej także w kontynuacji, a co za tym idzie nie doczekamy się pielęgniarki służącej pomocą Avengersom.

Powróćmy jednak na moment do Jessiki Chastain. Scenarzysta filmu C. Robert Cargill wyjawił, że to właśnie ona była kandydatką numer jeden do roli Christine Palmer. Aktorka zdecydowała się jednak nie przyjmować tej propozycji. Dlaczego?

Mówiła coś w stylu: "Hej, ten projekt brzmi naprawdę świetnie i bardzo bym chciała to zrobić, ale mam tylko jedną szansę bycia w filmie i zostania postacią Marvela. Trenowałam balet i bardzo chciałabym przywdziać pelerynę". To była najfajniejsza reakcja jaką kiedykolwiek widziałem. Chciała zagrać w filmie Marvela, ale chciała zagrać superbohaterkę, a nie twardą Night Nurse.

wyjawił scenarzysta

Wydaje się, że decyzja podjęta przez Chastain była bardzo dobra. Ostatecznie na ekranie pojawiła się zwykła postać, która dodatkowo nie dostała zbyt wiele czasu ekranowego. Co prawda jakiś czas temu mieliśmy okazję widzieć ją w roli złoczyńcy w X-Men: Mroczna Phoenix, ale nie jest to oczywiście zamknięcie furtki do występu w Marvel Cinematic Universe.

Gdybyście mieli szansę obsadzić Jessicę Chastain w roli superbohaterki, to jak brzmiałaby Wasza propozycja dla jej agenta?