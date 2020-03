Zarażeni koronawirusem Tom Hanks i Rita Wilson wrócili do domu w USA po tym, jak zostali poddani kwarantannie podczas zdjęć do nowego filmu w Australii.

W sobotę rano Hanks opublikował post na Twitterze, dziękując wszystkim, którzy pomogli im w Australii i zapewniając ludzi, że nadal poddają się izolacji w Stanach Zjednoczonych.

Cześć, ludziska… Jesteśmy teraz w domu i podobnie jak reszta Ameryki poddajemy się społecznej izolacji. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy opiekowali się nami w Australii. Ich opieka i porady umożliwiły nam powrót do USA. Wielki dzięki również dla wszystkich tych, którzy słali do nas dobre życzenia. Rita i ja bardzo to doceniamy.