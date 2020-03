Kolejny tydzień kwarantanny za nami. Biblioteki VOD przewertowane już po kilkanaście razy. Wśród setek tytułów łatwo przegapić perełkę, dlatego NEXT FIILM podpowiada, po które filmy warto sięgnąć. Oto propozycje na seans dla fanów biografii, produkcji familijnych oraz animacji.

Wielcy Polacy

Biografie wybitnych Polaków. Od bohaterów narodowych, przez światowej sławy uczonych, po obsypanych nagrodami artystów.

Zestawienie otwiera film Ikar. Legenda Mietka Kosza. Biografia niewidomego geniusza fortepianu. Muzyka, który wielkimi literami zapisał się w historii polskiego jazzu. W postać utalentowanego artysty wcielił się Dawid Ogrodnik. Stworzona przez niego kreacja wzbudziła zachwyt widowni i krytyków, w tym jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Z przeglądu w Gdyni aktor wrócił do domu z nagrodą za najlepszą główną rolę męską. Film Ikar. Legenda Mietka Kosza w reżyserii Macieja Pieprzycy dostępny jest w serwisie Vod.pl.

Fanów biografii zainteresują również:

Piłsudski, reż. Michał Rosa – Marszałek, jakiego nie znacie. Nie tylko odważny mąż stanu, ale także targany namiętnościami kochanek. W głównej roli Borys Szyc. Film dostępny w serwisie Netflix.

Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, reż. Maria Sadowska – film z gwiazdorską obsadą m.in.: Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk, Eryk Lubos, Karolina Gruszka. Biografia lekarki, seksuolożki, która jedną książką zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Film dostępny w serwisach: Netflix, Player, Ipla.

Bogowie, reż. Łukasz Palkowski – obsypany nagrodami film z Tomaszem Kotem w roli głównej. Historia wybitnego kardiologa, profesora Zbigniewa religii, który przeprowadził w Polsce pierwszy udany przeszczep serca. Film dostępny w serwisie Netflix, Player, Ipla.

W rodzinnym gronie

Jeżeli w trakcie kwarantanny szukacie czegoś na wieczór z dziećmi, poniższe propozycje są właśnie dla was. Najmłodszych widzów z pewnością zaintryguje tajemnica skarbu z filmu Tarapaty, największego hitu kina dziecięcego po 1989 roku. Przygody Julki i Olka wciągnęły tak wiele osób, że we wrześniu tego roku do kin trafi ich kontynuacja. Nieco starszą widownię do łez wzruszy historia niepełnosprawnego Juliena. Chłopca z belgijsko-francuskiej produkcji Ze wszystkich sił, który by zbliżyć się do ojca, postanawia wystartować w triathlonie. Ogromne emocje wzbudzi również Maszeńka, zakochana w balecie bohaterka filmu Jana Jakuba Kolskiego Serce, serduszko – bajkowej opowieści o potędze marzeń.

Filmy dostępne w serwisach:

Tarapaty, reż. Marta Karwowska – Netflix, Player, Ipla

Ze wszystkich sił, reż. Nils Tavernier – Ipla

Serce, serduszko, reż. Jan Jakub Kolski – Ipla

Animacje dla dorosłych

Polecamy także przejmujące historie opowiedziane kreską. Nominowany do Oscara film Twój Vincent, czyli pierwszą pełnometrażową animację malarską. Historię van Gogha przedstawioną na 65 000 namalowanych ręcznie klatkach. Projekt, w którym udział wzięło 125 malarzy z całego świata. Kolejna propozycja to trzymająca w napięciu animacja Jeszcze dzień życia. Historia trzymiesięcznej wyprawy światowej sławy reportera Ryszarda Kapuścińskiego do ogarniętej wojną Angoli. W animacji głosów użyczyły największe gwiazdy polskiego kina: Marcin Dorociński, Olga Bołądź, Arkadiusz Jakubik oraz Tomasz Borkowski.

Filmy dostępne w serwisach:

Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman – Netflix, Ipla, Vod.pl

Jeszcze dzień życia, reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente – HBO GO, Ipla