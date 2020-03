Platforma Netflix zdecydowała się na zamówienie 2. sezonu seriali Locke & Key opartego na znanej komiksowej serii.

W drugim sezonie opartego na kultowej serii komiksów serialu rodzeństwo Locke wciąż oswaja się z rolą Strażników Kluczy, podczas gdy stawka jest coraz wyższa.

Oparty na niesamowitej powieści graficznej Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza, serial "Locke & Key" na każdym kroku zachwycał publiczność na całym świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że stanowimy część tego projektu i nie możemy doczekać się, żeby zobaczyć, co Carlton Cuse i Meredith Averill wraz z całym zespołem kreatywnym przygotowali na następny sezon. powiedział wiceprezes ds. treści oryginalnych Netflix, Brian Wright

Showrunnerami i głównymi porducentami wykonawczymi serii oryginalnej są Carlton Cuse i Meredith Averill:

Ogromnie cieszymy się, że razem z cudownymi partnerami możemy kontynuować przygodę z serialem Locke & Key. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie ze strony Netflix, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne okoliczności, w których się znajdujemy. Już teraz chcielibyśmy otworzyć przed Wami nowy rozdział tej historii.

Pierwszy sezon Locke & Key zadebiutował na platformie 7 lutego 2020 roku.

Gdy ich ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach, rodzeństwo Locke’ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako Key House, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. Serial Carltona Cuse’a („Zagubieni”, „Bates Motel”) i Meredith Averill („Nawiedzony dom na wzgórzu”) to opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy.