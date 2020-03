Aktor znany przez wielu z nas i zapamiętany jako Jim – specjalista od żartów w firmie papierniczej Dunder Mifflin w brytyjskim serialu The Office, John Krasiński tym razem proponuje nam złapanie oddechu od rzeczywistości i bez złych nowin wydanie wiadomości – Some Good News. Został w domu, nadaje z domu i My zostańmy i obejrzyjmy oraz posłuchajmy nie tylko jego kultowego głosu z amerykańskiego serialu.

John Krasiński jest aktorem, scenarzystą i reżyserem. Na razie nie zobaczymy, co zaproponował nam w drugiej części osobliwego i oryginalnego horroru Ciche miejsce 2, ale możemy podejrzeć, jak wciela się we własnym domu w prezentera telewizyjnego i powiada o historiach, które dostał od fanów w ciągu ostatniego tygodnia na mediach społecznościowych. Wszystkie są naładowane poczuciem humoru i pozytywną energią, której w tym czasie szczególnie nam potrzeba. Dodatkową witaminą D, jest połączenie się gospodarza programu ze swoim serialowym szefem, granym przez Stevena Carelle'a . Jego śmiech podczas nagrania przypomni z pewnością dla niejednego fana serialu, co panowie wyprawiali w Scranton. Kilka dni temu minęło 15 lat od powstania amerykańskiej wersji serialu, więc i o tym nie zapomnieli, nawiązując do dawnych lat.

Na razie nie wiadomo, czy John Krasiński będzie szerzył propagandę pozytywnych wiadomości i wesołości dalej, czy to może taki jednorazowy projekt. Chcielibyście więcej takiego urozmaicenia w tym specyficznym czasie, gdzie fatalistycznych i apokaliptycznych analiz oraz wizji nie brakuje? Na nas działa to, jak kojący okład.