Zwiastun ''When the Streetlights Go On'' nowego serialu Quibi

Nowa platforma Quibi, która jeszcze oczekuje na swoją premierę, wydała właśnie zwiastun kolejnego serialu, który trafi na jej serwer. To dramat When the Streetlights Go On.

Za reżyserię odpowiada Rebecca Thomas, a autorami scenariusza są Chris Hutton i Eddie O'Keefe. W obsadzie aktorskiej znajdują się Chosen Jacobs, Sophie Thatcher, Queen Latifah, Sam Strike, David Lewis, Mark Duplass, Cameron Bancroft, Tony Hale, Ben Ahlers i Kristine Froseth.

Akcja serialu rozgrywa się latem 1995 roku, kiedy to małym miasteczkiem wstrząsa tragedia. Dochodzi do morderstwa pięknej młodej dziewczyny. Siostra ofiary i jej koledzy ze szkoły średniej muszą walczyć o znalezienie poczucia normalności, podczas dorastania w trakcie angażującego wszystkich dochodzenia w sprawie morderstwa.

Premiera When the Streetlights Go On odbędzie się 6 kwietnia br. wraz ze startem platformy. Oferowane przez serwis produkcje będą znacząco różnić się od oferty innych platform streamingowych. Mają znaleźć się na nim głównie krótkie formy serialowe trwające łącznie od dwóch do czterech godzin, których odcinki nie będą dłuższe niż 10 minut. To wyjście naprzeciw użytkownikom urządzeń mobilnych.