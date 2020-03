Nickelodeon wypuścił nową zapowiedź swojej szalonej animacji zatytułowanej Ollie’s Pack. Zobaczcie poniższy zwiastun i dajcie znać jak Wam się podoba?

Twórcami nowej animowanej serii są Pedro Eboli (twórca Cupcake i Dino – do usług) oraz Graham Peterson (odpowiedzialny za animacje do Rick i Morty). Głosu bohaterom użyczą m.in. James Hartnett jako Ollie, Ana Sani jako Cleo i David Berni jako Bernie.

Poniżej wcześniejsza zapowiedź.

Głównym bohaterem jest Ollie i jego plecak, który skrywa tajemnicę. Jest on bowiem potężnym portalem, który pozwala podróżować różnym potworom między ich światem, a Ziemią. Ollie wraz z dwójką swoich najlepszych przyjaciół mają za zadanie chronić świat przed potworami, które uciekły. Pomagają im w tym przyjazne monstra. Ollie bez względu na okoliczności jest żądny przygód co ciągle wpędza go w kłopoty, które tylko on i jego przyjaciele są w stanie rozwiązać.

Ollie’s Pack przepełniony jest emocjami, humorem i odwagą. Cieszymy się, że możemy powitać Ollie i jego przyjaciół w niesamowitej rodzinie oryginalnych postaci Nickelodeon. powiedziała Nina Hahn, wiceprezes produkcji Nickelodeon

Nie mogę się doczekać, aby przedstawić Wam nową generację ponadczasowej opowieści o chłopcu, który dorasta próbując znaleźć swoje miejsce i jednocześnie ratuje świat. dodał Chris Rose, wiceprezes ds. produkcji animacji Nickelodeon

Premiera animacji Ollie’s Pack już 6 kwietnia br. Seria składać ma się z 26 odcinków.