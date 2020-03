Netflix zdecydował właśnie o ostatecznym losie dwóch seriali. Zarówno V-Wars, jak i October Faction anulowane zostały po jednym sezonie.

Obie produkcje uzyskały bardzo słabe recenzje od krytyków. Ich oglądalność również nie była zadowalająca. Oficjalne przyczyny kasacji nie zostały podane, ale można śmiało się domyślić, że głównie na decyzję włodarzy platformy wpłynęła właśnie niska oglądalność.

Serial V-Wars z Ianem Somerhalderem i Adrianem Holmesem w rolach głównych zadebiutował w grudniu zeszłego roku. Jego fabuła opiera się na graficznej powieści Jonathana Maberry'ego. Opowiada on o patogenie zmieniającym ludzi w wampiry. Dr Luther Swann trafia do świata rodem z najgorszych koszmarów, kiedy tajemnicza choroba przemienia jego najlepszego przyjaciela, Michaela Fayne’a, w morderczego, polującego na ludzi drapieżcę. Choroba rozprzestrzenia się w szybkim tempie, co prowadzi do podziału społeczeństwa na dwa nienawistne obozy: normalnych ludzi oraz wampiry. Swann robi wszystko, co w jego mocy, by zrozumieć sens wydarzeń, a tymczasem Fayne wyrasta na potężnego przywódcę społeczności wampirów.

Z kolei produkcja October Faction, które zadebiutowało w styczniu tego roku oparte jest na komiksach Steve'a Nilesa i Damiena Worma. Główni bohaterowie to łowcy potworów – Fred i Delories Allan. Walczą oni ze złem, ale i nie tylko. Wielkie problemy stwarzają im także ich nastoletnie bliźnięta, które skrywają i zgłębiają własne sekrety.

Mieliście przyjemność zapoznać się z którąś z tych produkcji? Żałujecie czy cieszycie się, że zdecydowano o ich skasowaniu?