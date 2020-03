Pełny filmowy program, branżowe wydarzenia KFF Industry oraz wiele propozycji specjalnych będzie dostępnych online dla widzów w całej Polsce!

Dokładnie za dwa miesiące, 31 maja rozpocznie się jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal Filmowy. Podobnie jak dwa inne prestiżowe festiwale europejskie CPH:DOX w Kopenhadze i Visions du Réel w Nyon, program Krakowskiego Festiwalu Filmowego zostanie w całości przeniesiony do sieci! Najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkie fabuły ze świata, oczekiwane polskie premiery, a także spotkania z twórcami będą dostępne bez wychodzenia z domu.

Mamy świadomość, że nic nie zastąpi festiwalowej atmosfery, wspólnie reagującej kinowej widowni, czy kuluarowych spotkań. Jednak w obliczu niepewnej przyszłości zdecydowaliśmy się na realizację Festiwalu w tej nowej formule. Robimy to z szacunku dla twórców, którzy z niecierpliwością czekają na konfrontację swoich najnowszych dzieł z festiwalowym jury i publicznością, ale także dla widzów, którym chcemy zapewnić wartościową odskocznię od codziennych trosk i przywołać odrobinę normalności w tych trudnych chwilach. Na wspólne świętowanie festiwalowych urodzin przyjdzie jeszcze czas. wyjaśnia Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym zobaczymy jak co roku około 200 filmów z całego świata. Wśród nich dokumenty oraz krótkometrażowe filmy fabularne i animowane, które wezmą udział w konkursach: trzech międzynarodowych i polskim. 4 międzynarodowe składy jurorskie wyłonią zwycięzców, na których czekają nagrody o łącznej wartości 238 000 zł. Wiele innych tytułów prezentowanych będzie w specjalnych sekcjach tematycznych. W przeciwieństwie do platform VOD, festiwalowe filmy będzie można zobaczyć jedynie podczas seansów określonych w harmonogramie pokazów, dostępnych na terenie Polski. Po seansach filmowych, jak co roku, odbędą się spotkania z twórcami i bohaterami filmów – tym razem transmitowane w mediach społecznościowych i na stronie festiwalu.

Dostęp do festiwalowych filmów online otrzymają wszyscy posiadacze karnetów, akredytacji oraz biletów na pojedyncze seanse, które w związku ze zmianą formuły oferowane są w nowych, atrakcyjnych cenach. Aktualny cennik już wkrótce ukaże się na stronie festiwalu. Internetowe spotkania z twórcami, debaty oraz wydarzenia towarzyszące będą dostępne bez ograniczeń.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2020. Szczegółowy program będzie opublikowany w połowie kwietnia.