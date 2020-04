Zwiastun ''Do gwiazd'' - filmu o pięknej przyjaźni dwóch zupełnie różnych osób

Studio Samuel Goldwyn Mayer wypuściło pierwszą zapowiedź dramatu Do gwiazd, opowiadającego o nieoczekiwanej lecz silnej przyjaźni dwójki zupełnie różnych od siebie nastolatek.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. w Oklahomie. Iris Deerborne, córka lokalnego farmera, to szkolna szara myszka, pechowa właścicielka ogromnych okularów i słabego pęcherza. Maggie Richmond to nowa dziewczyna w mieście, na pozór promieniująca pewnością siebie, ale w rzeczywistości ukrywająca trudną prawdę o swoim życiu. Między zupełnie różnymi, choć podobnie zagubionymi nastolatkami zawiązuje się nić przyjaźni. Bez wątpienia przyda im się wzajemne wsparcie – otaczający świat nie jest oazą życzliwości i tolerancji.

Za reżyserię odpowiada Martha Stephens, a autorem scenariusza jest Shannon Bradley-Colleary. W rolach głównych występują Kara Hayward jako Iris, Liana Liberato jako Maggie, Malin Akerman, Jordana Spiro, Shea Whigham, Tony Hale, Lucas Jade Zumann, Adelaide Clemens i Madisen Beaty.

Premiera Do gwiazd 24 kwietnia br. Wtedy to film trafi do serwisów VOD. Warto wspomnieć, iż produkcja zadebiutowała w styczniu ubiegłego roku na Sundance Film Festival. Potem jeszcze w ciągu roku pojawiła się na kilku innych ważnych festiwalach filmowych zbierając pozytywne opinie. Otrzymała ona także kilka nominacji, wygrywając dwie nagrody za najlepszą narrację.

Poniżej wspomniany zwiastun.