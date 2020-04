Edgar Wright, reżyser Wysypu żywych trupów, Baby Driver i oczekującego na tegoroczną premierę Last Night in Soho już pracuje nad kolejnym filmem. Tym razem weźmie się za adaptację powieści Simona Stephensona pt. Set My Heart to Five.

Powieść ta należy do gatunku fantastyki naukowej i przedstawia dystopijną przyszłość. Jej akcja rozgrywa się w 2054 roku, która nie jest zbyt ludzka, bowiem oprócz ludzi na świecie żyją jeszcze stworzone przez nich androidy. Jeden z nich Jared, dentysta pracujący w małym miasteczku w Michigan, podejmuje próbę przekonania ludzkości, iż on, jak i inni przedstawiciele jego 'rasy' mają możliwość odczuwania emocji. Swoje emocjonalne przebudzenie zawdzięcza klasycznym filmom z lat 80 i 90. Napędzany tym niezwykłym odkryciem wyrusza na zachód w poszukiwaniu programisty, który go stworzył. Po drodze nie tylko marzy o napisaniu scenariusza, który zmieni świat, ale i się zakocha. Jednak stanie również w obliczu niebezpieczeństwa, bowiem android z uczuciami jest niepokojącą propozycją i zagrożeniem dla ludzkości. Książka Stephensona nie została jeszcze wydana, czeka na swoją publikację, która to zaplanowana jest na koniec maja br.

Prawa do adaptacji powieści nabyło Focus Features, Working Ttile Films i Complete Fiction Films. Sam autor powieści zajmie się napisaniem scenariusza do filmu.