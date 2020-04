Hulu udostępniło pierwszy zwiastun serialu Normal People będącego adaptacją bestsellerowej powieści Sally Rooney o tym samym tytule. Adaptacja ta jest koprodukcją BBC i Hulu.

Akcja serialu rozgrywa się w Irlandii, gdzie dwójka zupełnie różnych od siebie ludzi zakochuje się w sobie. Marianne i Connell poznają się w liceum, aby potem razem kontynuować naukę w college’u. Connell to lubiany i bardzo popularny w szkole chłopak, podczas gdy Marianne jest samotną, wycofaną i zastraszaną przez rówieśników dziewczyną. Między tą dwójką tak różnych ludzi rodzi się uczucie, które z powodu różnic społecznych początkowo starają się ukryć. Poznamy ich perypetie, będziemy świadkami tego jak po wyjeździe na studia do Dublina rozstają się i z powrotem wracają do siebie testując się i wzajemnie widząc to jak z czasem zmianie ulega ich osobowość.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Daisy Edgar-Jones jako Marianne, Paul Mescal jako Connell, Sarah Greene, Aislin McGuckin, Fionn O'Shea i Leah McNamara. Pierwszy sezon serialu składa się z 12 odcinków, za reżyserię których odpowiadają dwie osoby. Pierwsze sześć wyreżyserował Lenny Abrahamson, a kolejne sześć Hettie Macdonald.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Premiera serialu w Wielkiej Brytanii odbędzie się 26 kwietnia na kanale BBC Three, a w USA produkcja pojawi się na Hulu dokładnie 3 dni później, a więc 29 kwietnia br. Jak na razie nie wiadomo nic o polskiej premierze.