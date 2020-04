Limitowany serial HBO To wiem na pewno, który zadebiutować miał jeszcze w kwietniu ma zmienioną datę premiery. Na szczeście nie przyjdzie czekać nam na niego dużo dłużej.

Nowa data premiery to 10 maj. Nie podano powodów tej decyzji, ale jak możemy się domyślać wszystkiemu z pewnością winna jest światowa pandemia koronawirusa, która wpływa na działania wszelkich firm, również HBO.

W serialu To wiem na pewno w podwójnej roli występuje Mark Ruffalo, aktor znany z roli Hulka w Marvelowskich superprodukcjach. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Kathryn Hahn, Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O'Donnell, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger, Archie Panjabi i Imogen Poots. Produkcja ta oparta jest o powieść Wally’ego Lamba o tym samym tytule. Za reżyserię odpowiada Derek Cianfrance.

To wiem na pewno to sześcioodcinkowa rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo. Poruszony zostanie wątek poszukiwania własnej tożsamości, ale będziemy także świadkami zażyłej, jednak bardzo skomplikowanej relacji pomiędzy braćmi, a spowodowane jest to tym, iż jeden z nich cierpi na schizofrenię paranoidalną.