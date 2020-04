Spin-off "Wonder Woman"? Gwiazda DC zdradza swoje marzenia

Connie Nielsen jest jedną z gwiazd kinowego uniwersum DC. Aktorka zdradziła niedawno, że chętnie zagrałaby w spin-offie Wonder Woman poświęconemu wojowniczym Amazonkom.

Connie Nielsen wciela się w królową Hippolitę w kinowym uniwersum DC. Dotąd mogliśmy ją zobaczyć w dwóch filmach: Wonder Woman i Lidze Sprawiedliwości. Miała również powrócić w nadchodzącej Wonder Woman 1984. Nie wiadomo jednak, kiedy film trafi na duże ekrany. Jego data premiery została odroczona ze względu na panującą pandemię.

Aktorka wyznała w niedawnym wywiadzie, że chodzi jej po głowie pomysł spin-offu widowiska z piękną superbohaterką. Produkcja miałaby się skupić na plemieniu Amazonek mieszkających w izolacji przed światem na antycznej rajskiej wyspie. W rozmowie dla Coming Soon Nielsen przekonywała, że projekt spodobałby się zarówno jej samej, jak i innym osobom z obsady Wonder Woman.

kadr z filmu Wonder Woman

Czy spin-off Wonder Woman kiedykolwiek powstanie?

Przytoczona tutaj wypowiedź jest oczywiście luźną myślą, rzuconą w wywiadzie przez Connie Nielsen. Nie znaczy to wcale, że film faktycznie powstanie. Produkcja nie znalazła się jeszcze w grafiku Warner Bros. A przynajmniej nie dostaliśmy żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Warto jednak wspomnieć, że reżyserka dwóch odsłon Wonder Woman – Patty Jenkins – napomknęła pod koniec 2019 roku o planach na tajemniczy spin-off widowisk o księżniczce Amazonek. Sytuacja miała miejsce na Comic Con Experience w São Paulo. Produkcja miałaby się w całości skupić właśnie na mitycznych Amazonkach. Niewykluczone zatem, że Connie Nielsen nie rzuciła słów na wiatr.

Patty Jenkins dodała, że rozpoczęto już wstępne prace nad fabułą spin-offu. Ona sama byłaby producentką wykonawczą filmu. Wtedy po raz pierwszy i ostatni słyszeliśmy o pobocznej historii głównego wątku Wonder Woman.

kadr z filmu Wonder Woman

Warner Bros. rozwija kinowe uniwersum DC.

Widowiska z udziałem superbohaterów DC cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem krytyków. Twórcy nie starają już się wznosić gigantycznego i epickiego wszechświata herosów. Zamiast tego poświęcają postaciom z komiksów mniejsze projekty. Kontynuują te, które spodobały się widowni, jak miało to miejsce z Shazamem! albo Aquamanem. Każdy z tych filmów obok klasycznej kontynuacji otrzyma również swój spin-off. W przypadku Shazama! będzie nim Black Adam. Historią poboczną Aquamana będzie z kolei Trench – horror poświęcony Otchłańcom.

Wonder Woman 1984 – zwiastun:

Następnym widowiskiem DC będzie druga odsłona Wonder Woman. Tym razem akcja filmu przeniesie się do lat 80. XX wieku. Księżniczka Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot) podczas zimnej wojny stawi czoło niebezpiecznym przeciwnikom, takim jak Cheetah (Kristen Wiig) i Max Lord (Pedro Pascal). W niewyjaśnionych okolicznościach powróci również jej ukochany, Steve Trevor (Chris Pine).