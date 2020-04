Gildia Reżyserów Polskich apeluje do nadawców telewizji publicznej i prywatnych, by w okresie paraliżu sektora filmowego emitowali priorytetowo polskie filmy oraz autorskie programy telewizyjne. Celem jest wsparcie twórców pozbawionych obecnie jakichkolwiek źródeł dochodów. Do apelu dołącza Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski.